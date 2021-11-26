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Происшествия26 ноября 2021 12:47

В озере Боровно в Тверской области утонул мужчина

Тело передано полиции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело мужчины извекли из воды и передали полиции Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Тело мужчины извекли из воды и передали полиции Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории озера Боровно Жарковского района обнаружено тело утонувшего мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 26 ноября.

На место происшествия выезжали: сотрудники ПСЧ-28, оперативная группа Жарковского ПСГ, сотрудники полиции.

- Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.