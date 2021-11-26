В Тверской области расследуется убийство 65-летнего мужчины

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летнего мужчины.
Преступление было совершено 25 ноября в одной из квартир дома в Вышнем Волочке. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, один взял нож и ударил приятеля. От полученных ранений мужчина умер.
Подозреваемый, 1962 года рождения, был задержан при содействии сотрудников полиции "по горячим следам".
Следователем, криминалистом регионального СКР и экспертами ЭКЦ УМВД области произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.