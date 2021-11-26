В Тверской области расследуется убийство 65-летнего мужчины

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летнего мужчины.

Преступление было совершено 25 ноября в одной из квартир дома в Вышнем Волочке. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, один взял нож и ударил приятеля. От полученных ранений мужчина умер.

Подозреваемый, 1962 года рождения, был задержан при содействии сотрудников полиции "по горячим следам".

Следователем, криминалистом регионального СКР и экспертами ЭКЦ УМВД области произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.