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Общество26 ноября 2021 10:04

В Мигалово в Твери сносят старые казармы и освобождают площадку для нового военкомата

Объект будет сдан в мае 2022 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери готовят площадку для строительства нового военкомата Фото: vk.com/vktver/Никита Заволжский

В Твери готовят площадку для строительства нового военкомата Фото: vk.com/vktver/Никита Заволжский

В Твери началось строительство нового военкомата. Для него уже готовят площадку и сносят старые казармы в Мигалово. Фотографиями в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети поделились жители.

Проект реализует Миноброны России. Здание для современного военкомата построят напротив нового комплекса суворовского училища.

Как ранее сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сдать объект планирубт в сжатые сроки - в мае 2022 года.

Напомним, что Тверь стала пилотным городом для реализации проекта Минобороны России по строительству военкоматов нового типа с цифровым обеспечением.