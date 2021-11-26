Тверской губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедий в Кемеровской области

Глава тверского региона выражает соболезнования жителям Кузбасса, родственникам и близким погибшим. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования жителям кемеровского края и главе региона Сергею Цивилеву в связи с трагедий на шахте «Листвяжная», где погибли люди.

- Примите глубокие соболезнования в связи гибелью горняков и спасателей в результате аварии на шахте «Листвяжная». Жители Верхневолжья потрясены горем, которое обрушилось на Кузбасс, разделяют скорбь каждой семьи, потерявшей родных и близких людей. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта трагедия, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

По последним данным, из-за взрыва на шахте погибло 52 человека, еще несколько десятков пострадали.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.