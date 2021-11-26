Пропавшего три назад в Бежецке мужчину задержали за кражу алкоголя в магазине

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудниками вневедомственной охраны по Бежецкому району регионального Управления Росгвардии в одном из сетевых магазинов при попытке кражи алкоголя был задержан мужчина.

О происшествии сообщил менеджер по безопасности. Подозреваемый взял с витрины бутылку, спрятал под куртку и хотел покинуть магазин.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее на него была составлена ориентировка на поиск. Три дня назад 39-летний фигурант вместе с другом уехал на машине в Бежецк и перестал выходить на связь с матерью.

Злоумышленника передали полиции. Проводится проверка.