Заключенный в Тверской области оштрафован за демонстрацию экстремистской татуировки

Заключенный оштрафован за демонстрацию татуировки
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки установлено, что 31-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-9 УФСИН России по Тверской области, публично демонстрировал сокамерникам экстремистские татуировки.
В отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Мужчина оштрафован.
Постановление суда не вступило в законную силу.