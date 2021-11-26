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Общество26 ноября 2021 7:45

Заключенный в Тверской области оштрафован за демонстрацию экстремистской татуировки

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Заключенный оштрафован за демонстрацию татуировки

Заключенный оштрафован за демонстрацию татуировки

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки установлено, что 31-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-9 УФСИН России по Тверской области, публично демонстрировал сокамерникам экстремистские татуировки.

В отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Мужчина оштрафован.

Постановление суда не вступило в законную силу.