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Звезды26 ноября 2021 7:15

В Твери проходит цикл лекций о Достоевском

На мероприятия приглашает Дворец культуры "Пролетарка"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери проходит цикл лекций о Достоевском Фото: dkproletarka.ru

В Твери проходит цикл лекций о Достоевском Фото: dkproletarka.ru

С 26 по 29 ноября для школьников и студентов в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходит цикл мультимедийных бесед «Писатель, потрясающий душу». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского.

В Твери Достоевский жил и работал несколько месяцев после ссылки в Сибирь в 1859 году. Писатель снял номер в гостинице «Гальяни», здание которой находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской.

Участниками цикла мультимедийных бесед станут учащиеся и педагоги школы №1 города Твери, студенты Тверского колледжа сервиса и туризма и Высшей школы предпринимательства.