В Твери проходит цикл лекций о Достоевском Фото: dkproletarka.ru

С 26 по 29 ноября для школьников и студентов в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходит цикл мультимедийных бесед «Писатель, потрясающий душу». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского.

В Твери Достоевский жил и работал несколько месяцев после ссылки в Сибирь в 1859 году. Писатель снял номер в гостинице «Гальяни», здание которой находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской.

Участниками цикла мультимедийных бесед станут учащиеся и педагоги школы №1 города Твери, студенты Тверского колледжа сервиса и туризма и Высшей школы предпринимательства.