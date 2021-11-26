Предприятие в Тверской области оштрафовали за борщевик на пастбище

Предприятие оштрафовали за борщевик на пастбище Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе выездной проверки выявлено, что участок пастбища в поселке Загородный Михайловского сельского поселения Калининского района зарос борщевиком Сосновского. Земля принаджелит производителю сельскохозяйственной продукции.

Собственник нарушил обязательные требования земельного законодательства и вовремя не убрал агрессивные сорняки, опасные для людей и животных.

Подобное нарушение влечет для юридических лиц штраф от 400 000 до 700 000 рублей.

В связи с ходатайством Министерства сельского хозяйства Тверской области и администрации Калининского района о смягчении наказания для производителя сельхозпродукции, а также в связи с небольшим очагом зарастания, собственнику смягчили наказание и оштрафовали на 200 000 рублей.