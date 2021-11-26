Мошенники обманули жительницу Твери на 800 000 рублей

Женщина перевела мошенникам 800 000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
Аферист позвонил жительнице Твери под видом сотрудника банка и сообщил, что с ее счетами производятся подозрительные операции.
Другой мужчина позвонил и сообщил, что он сотрудник следственного комитета. 41-летняя тверичанка доверилась мошенникам. Они убедили ее оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.
В двух банках женщина оформила займы на общую сумму 800 000 рублей и отослала деньги на 31 телефонный номер. Злоумышленники перестали выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.