В Твери перекрыли Театральную площадь

Перекрытие продлится до окончания мероприятий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С полуночи 26 ноября в Твери перекрыта Театральная площадь. Соответствующее распоряжение за подписью замглавы администрации Твери Дениса Черных опубликовано на сайте горадминистрации.

Площадь перекрыта для проезда и парковки с 0:00 пятницы 26 ноября до окончания проводимый там мероприятий, говорится в распоряжении. О каких мероприятиях речь, не уточняется. Объезжать участок следует в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.