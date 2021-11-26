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Общество26 ноября 2021 5:59

В Твери перекрыли Театральную площадь

Нельзя проехать и припарковаться
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Перекрытие продлится до окончания мероприятий.

Перекрытие продлится до окончания мероприятий.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С полуночи 26 ноября в Твери перекрыта Театральная площадь. Соответствующее распоряжение за подписью замглавы администрации Твери Дениса Черных опубликовано на сайте горадминистрации.

Площадь перекрыта для проезда и парковки с 0:00 пятницы 26 ноября до окончания проводимый там мероприятий, говорится в распоряжении. О каких мероприятиях речь, не уточняется. Объезжать участок следует в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.