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Здоровье26 ноября 2021 5:48

Челлендж #привит в поддержку вакцинации запустили тверские студенты в соцсетях

Молодые люди рассказывают, что сделали прививку от коронавируса и призывают следовать их примеру
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Ребята размещают в сети фото и видео после вакцинации.

Ребята размещают в сети фото и видео после вакцинации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверские студенты запустили в соцсетях челлендж #привит в поддержку вакцинации. К нему уже присоединились ребята из политеха, медуниверситета и колледжа сервиса и туризма. Ребята размещают в сети видео после вакцинации и призывают последовать их примеру, а также публикуют фото.

"Чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких, я сделал прививку от коронавируса. Быть вакцинированным - значит быть ответственным!" - говорит в видеоролике студент колледжа сервиса и туризма, выражая общую мысль молодёжного челленджа.