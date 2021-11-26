Челлендж #привит в поддержку вакцинации запустили тверские студенты в соцсетях

Ребята размещают в сети фото и видео после вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверские студенты запустили в соцсетях челлендж #привит в поддержку вакцинации. К нему уже присоединились ребята из политеха, медуниверситета и колледжа сервиса и туризма. Ребята размещают в сети видео после вакцинации и призывают последовать их примеру, а также публикуют фото.

"Чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких, я сделал прививку от коронавируса. Быть вакцинированным - значит быть ответственным!" - говорит в видеоролике студент колледжа сервиса и туризма, выражая общую мысль молодёжного челленджа.