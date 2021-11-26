В Тверской области федеральная дорога превратилась в болото

Проехать по дороге можно только на квадроциклах Фото: vk.com/kalininsky69

Жители поселков жалуются на состояние дороги Кулицкая-Романово, в Калининском районе Тверской области.

Каждую осень и весну дорога превращается в болото, образовывается глубокая колея, грунт оседает ниже уровня обочины. Ходить по дороге невозможно, проехать можно только на квадроциклах.

- По такой дороге дети идут в школу. Дорогу постоянно грейдируют, снимая большие её слои, сейчас грейдировать нечего, дорога превратилась в корыто, - пишут подписчики в группе "Калининский район Тверской области".

Местные жители каждый год пишут во все инстанции о состоянии дороги, но ситуация не менятся, так как, по их словам, по документам, дорога асфальтированная.

25 ноября после очередной жалобы по дороге проехал грейдер. Но надолго ли хватит выравнивания, с учетом погодных условий, неизвестно.