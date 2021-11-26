В Твери отметят День рождения Деда Мороза Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 декабря в городском саду Твери состоится праздник по случаю Дня рождения Деда Мороза.

Сам волшебник отмечает праздник 18 ноября.

Впервые день рождения Деда Мороза отметили в 2005 году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге в ноябре - уже мороз.

О программе праздника в горсаду будет сообщено дополнительно. Но уже известно, что детей и родителей будут радовать сказочные герои. Также будет установлен ящик для писем Деду Морозу. День написания писем отмечается 4 декабря.