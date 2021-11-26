Мандарины из Абхазии, Грузии и Марокко не прошли проверку в Тверской области

Мандарины и виноград не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели выездную проверку в Осташкове и Торжке Тверской области.

В ходе мониторинга в Осташкове был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с хурмой из Азербайджанской Республики; виноградом из Молдовы и Узбекистана; мандаринами из Абхазии, Грузии, Марокко. Указанная продукция не прошла фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.

Также, в результате выездной проверки в Торжке административное производство завели на продавца семян за нарушение в области семеноводства.