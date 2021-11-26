Токсичную камбалу из северных регионов завезли в Тверскую область

Специалисты нашли в рыбе токсичное вещество Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по заявке одного из тверских предприятий проверили пробы рыбы. В двух образцах камбалы потрошеной без головы установлено превышение содержание токсичного вещества - мышьяка.

Рыба приехала в Тверь из Мурманской области и Ненецкого автономного округа.

По итогам проверки предприятие было извещено о наличии отравляющего вещества, результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.