Токсичную камбалу из северных регионов завезли в Тверскую область

Специалисты нашли в рыбе токсичное вещество
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по заявке одного из тверских предприятий проверили пробы рыбы. В двух образцах камбалы потрошеной без головы установлено превышение содержание токсичного вещества - мышьяка.
Рыба приехала в Тверь из Мурманской области и Ненецкого автономного округа.
По итогам проверки предприятие было извещено о наличии отравляющего вещества, результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.