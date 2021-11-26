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Общество26 ноября 2021 3:39

Токсичную камбалу из северных регионов завезли в Тверскую область

В рыбе нашли мышьяк
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Специалисты нашли в рыбе токсичное вещество

Специалисты нашли в рыбе токсичное вещество

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по заявке одного из тверских предприятий проверили пробы рыбы. В двух образцах камбалы потрошеной без головы установлено превышение содержание токсичного вещества - мышьяка.

Рыба приехала в Тверь из Мурманской области и Ненецкого автономного округа.

По итогам проверки предприятие было извещено о наличии отравляющего вещества, результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.