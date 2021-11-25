В горсаду Твери проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц

В Твери проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В городском саду Твери продолжается прием заявок на конкурс кормушек для птиц. Он проводится с 17 ноября по 5 декабря 2021 года.

На конкурс принимаются прочные кормушки для птиц, изготовленные своими руками, которые выдержат любые погодные условия.

Кормушка может быть любого размера, но должна быть прочной, оригинальной, безопасной для птиц и должна иметь надёжное крепление, которое не наносит вред дереву.

На готовую кормушку нужно приклеить этикетку с указанием возраста и Ф.И.О. автора и номером телефона.

- Не принимаются работы, выполненные из пластиковых бутылок, упаковок Тетра Пак, - уточняют в "Дирекции парков".

Работы принимаются до 5 декабря по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, 18. Трое победителей получат подарки, а все участники - дипломы.