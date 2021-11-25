Из полыньи пруда в Оленино Тверской области спасли хохлатого селезня

Весной селезня выпустят на волю Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В Оленино Тверской области из полыньи на пруду у Каштановой рощи спасли хохлатого селезня.

Как рассказали в сообществе "Оленино - наш дом" в соцсети, самец не смог улететь вместе с другими утками. 25 ноября, по просьбе главы Оленинского муниципального округа и директора МУП "Городское хозяйство", птицу вытащили из воды. Помог местный житель Иван Аветков.

- Пришлось в прорубь лезть. Молодец, спасибо ему большое, - написал в соцсети глава района Олег Дубов.

Сейчас селезень сидит в теплом сарае вместе с дикими утками. Нашлись люди, готовые взять его на зиму. Весной "серую шейку" (так селезня прозвали местные жители) выпустят обратно.