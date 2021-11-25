В Твери по нацпроекту в 2022 году отремонтируют 52 участка дорог

В Твери по нацпроекту отремонтируют 52 км дорог Фото: администрация Твери

В 2022 году работы на улицах Твери будут вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» и в рамках регионального закона о городе воинской славы. Программа ремонта дорог Твери в 2022 году рассмотрена на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

По нацпроекту в Твери планируют отремонтировать 52 км улиц – всего это 52 объекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние около 13 км улиц, в Московском – свыше 20 км, в Пролетарском – порядка 7 км, в Центральном – более 11 км.

В рамках финансирования по закону о городе воинской славы будет вестись реконструкция Бежецкого шоссе, капремонт проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и улицы Республиканской. Будет продолжен ремонт тротуаров.

- Приоритетное внимание уделят повышению безопасности на дорогах, в том числе внедрению интеллектуальных транспортных систем для управления городским трафиком, - сообщили в администрации Твери.