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Общество25 ноября 2021 16:47

Предприятие в Тверской области оштрафовали за долги по зарплате

И отсутствие спецодежды у рабочих
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства коммунальным муниципальным предприятием.

Установлено, что на предприятии нарушены сроки выплаты заработной платы, работники не обеспечены спецодеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Прокуратурой района в отношении юридического лица МУП возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновный оштрафован на 31 000 рублей, также выдано предупреждение.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.