Предприятие в Тверской области оштрафовали за долги по зарплате

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства коммунальным муниципальным предприятием.

Установлено, что на предприятии нарушены сроки выплаты заработной платы, работники не обеспечены спецодеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Прокуратурой района в отношении юридического лица МУП возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновный оштрафован на 31 000 рублей, также выдано предупреждение.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.