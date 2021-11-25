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Общество25 ноября 2021 16:39

О детях в опасности жители могут сообщить в Следственный комитет Тверской области

Организована круглосуточная телефонная линия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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О детях в опасности можно сообщить в следственный комитет

О детях в опасности можно сообщить в следственный комитет

Фото: Татьяна Коркина

В следственном управлении по Тверской области организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности" с целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане могут позвонить по номеру телефона: 8(4822) 65-63-42. Звонки принимаются круглосуточно.

Поступившие сообщения будут незамедлительно рассмотрены.