О детях в опасности жители могут сообщить в Следственный комитет Тверской области

О детях в опасности можно сообщить в следственный комитет Фото: Татьяна Коркина

В следственном управлении по Тверской области организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности" с целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане могут позвонить по номеру телефона: 8(4822) 65-63-42. Звонки принимаются круглосуточно.

Поступившие сообщения будут незамедлительно рассмотрены.