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Происшествия25 ноября 2021 16:33

В Твери 23-летний парень осужден на восемь лет за наркотики

Он делал закладки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек получил восемь лет колонии

Молодой человек получил восемь лет колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

23-летний молодой человек, не имеющий места жительства на территории Тверской области, осужден за сбыт наркотических веществ.

Осужденный делал "закладки" в Твери.

Запрещённые вещества были изъяты из незаконного оборота в ходе личного досмотра сотрудниками правоохранительных органов.

По части 3 статьи 30, п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ мужчина получил восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.