Тверской вагонзавод изготовил двухэтажный модельный вагон-ресторан

В двухэтажном вагоне-ресторане можно будет ездить по билету Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новый двухэтажный вагон-ресторан.

В основе нового модельного вагона-ресторана - усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон на втором этаже. Плавный ход обеспечивает пневмоподвеска.

На первом этаже располагаются кухня, моечное отделение и бар на четыре места, на втором – обеденный зал на 36 посадочных мест. В вагоне-ресторане имеются багажные полки и стеллаж для крупногабаритного багажа. Предусмотрена возможность для проезда пассажиров по билету.

До 2025 года заключен договор с Федеральной пассажирской компанией на изготовление и поставку 3730 вагонов различных типов.

Серийный выпуск вагонов-ресторанов начнется в 2022 году.