В Тверском вузе откроют военный учебный центр

Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения. Фото: ПТО

На базе Тверского государственного технического университета будет действовать военный учебный центр - аналог военной кафедры. Решение о его открытии утверждено на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Очники второго и третьего курса вуза будут проходить в центре двухгодичные курсы. После военных сборов (срок - месяц) им вручат военные билеты. Срочную службу их проходить будет не нужно.

- Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения, территории под строевой плац, тактическое поле, стоянки вооружения и военной техники. В настоящее время выполнен капитальный ремонт помещений, все аудитории оснащены всем необходимым, включая мультимедийную технику, подготовлен электронный тир, строевой плац, - информирует пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в центре предполагается готовить сержантов и солдат запаса для воздушно-космических сил.