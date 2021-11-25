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Политика25 ноября 2021 15:38

В Тверском вузе откроют военный учебный центр

Таковы планы Минобороны РФ
Алексей АНДРЕЕВ
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Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения.

Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения.

Фото: ПТО

На базе Тверского государственного технического университета будет действовать военный учебный центр - аналог военной кафедры. Решение о его открытии утверждено на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Очники второго и третьего курса вуза будут проходить в центре двухгодичные курсы. После военных сборов (срок - месяц) им вручат военные билеты. Срочную службу их проходить будет не нужно.

- Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения, территории под строевой плац, тактическое поле, стоянки вооружения и военной техники. В настоящее время выполнен капитальный ремонт помещений, все аудитории оснащены всем необходимым, включая мультимедийную технику, подготовлен электронный тир, строевой плац, - информирует пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в центре предполагается готовить сержантов и солдат запаса для воздушно-космических сил.