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Общество25 ноября 2021 15:30

Трёхдневная экспедиция автокараванеров стартовала в Тверской области

Маршрут «Познавательная Одиссея» идёт через Тверь, Кимры и Дубну
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Это уже третья автоэкспедиция караванеров в Тверскую область.

Это уже третья автоэкспедиция караванеров в Тверскую область.

Фото: ПТО

25 ноября в Тверской области стартовала трёхдневная экспедиция автокараванеров «Познавательная Одиссея». Караванинг — это вид туризма, изначально он был конным, а сегодня практически исключительно автомобильный. Туристы-караванеры путешествуют и живут в автодомах или автоприцепах.

Маршрут «Познавательной Одиссеи» - Тверь-Кимры-Дубна. Он разработан разработан специально в преддверии новогодних праздников. Туристы увидят достопримечательности городов на Волге.

Это уже третья автоэкспедиция караванеров в Тверскую область. В январе 2021 года автомобильные путешественники проехали по маршруту «Верхняя Волга» в Тверской и Ярославской областях. В августе состоялся автотур «Государева дорога» по территориям четырех регионов, включая и наш.

По итогам третьей экспедиции Ассоциация автомототуризма и караванинга оценит условия для автотуристов и караванеров на маршрутах региона.