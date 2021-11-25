Трёхдневная экспедиция автокараванеров стартовала в Тверской области

Это уже третья автоэкспедиция караванеров в Тверскую область. Фото: ПТО

25 ноября в Тверской области стартовала трёхдневная экспедиция автокараванеров «Познавательная Одиссея». Караванинг — это вид туризма, изначально он был конным, а сегодня практически исключительно автомобильный. Туристы-караванеры путешествуют и живут в автодомах или автоприцепах.

Маршрут «Познавательной Одиссеи» - Тверь-Кимры-Дубна. Он разработан разработан специально в преддверии новогодних праздников. Туристы увидят достопримечательности городов на Волге.

Это уже третья автоэкспедиция караванеров в Тверскую область. В январе 2021 года автомобильные путешественники проехали по маршруту «Верхняя Волга» в Тверской и Ярославской областях. В августе состоялся автотур «Государева дорога» по территориям четырех регионов, включая и наш.

По итогам третьей экспедиции Ассоциация автомототуризма и караванинга оценит условия для автотуристов и караванеров на маршрутах региона.