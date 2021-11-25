В парламенте Тверской области проголосовали за продление патентной системы налогооблажения

В Заксобрании утвердили инициативу областного правительства. Фото: ЗСТО

Законодательное Собрание Тверской области приняло изменения в законе, продлив действие патентной системы налогообложения с сохранением прежних ставок до конца 2022 года. Соответствующая инициатива внесена правительством региона.

- Сегодня мы видим, что в регионе растет количество людей, которые пользуются этой системой. Для них это, в первую очередь, возможность легализовать свою трудовую деятельность, - обосновал необходимость такого решения губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства 16 ноября.

Принятая в прошлом году улучшенная патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив отмененному с 1 января 2021-го «Единому налогу на вмененный доход».

- За 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, в 3,8 раза - количество выданных патентов. Как результат - 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет и составили 176,3 млн рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе - на 963 человека, - сообщила областная пресс-служба.