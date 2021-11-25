Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Патриархом Кириллом

25 ноября в Москве состоялась встреча Патриарха Кирилла с Игорем Руденей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг 25 ноября в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, встреча прошла на территории Данилова монастыря (это древнейший московский монастырь, основанный в 1282 году), в Патриаршей и Синодальной резиденции.

Глава региона и Патриарх обсудили вопросы восстановления Спасо-Преображенского собора и его освящения, которое планируется в 2022 году.

Напомним, Игорь Руденя, будучи на посту губернатора Тверской области, уже не раз встречался с Патриархом Кириллом. В 2018 году Патриарх передал Тверской епархии ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. Ковчег был принесён в Спасо-преображенский собор 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига князя Михаила Тверского.

А в 2019 годуПатриарх Кирилл посетил Торжок, встретившись с главой региона в Новоторжском Борисоглебском мужской монастыре.