В Тверской области пройдет фестиваль циркового искусства Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 30 ноября по 3 декабря в Тверском государственном цирке пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская Феерия». Участие в нем примут свыше 300 представителей 52 цирковых коллективов из разных регионов страны.

1 и 2 декабря состоится фестивальный конкурсный отбор. В состав жюри вошли ведущие специалисты циркового искусства, руководители профильных образовательных учреждений. Возглавит жюри заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Грузии, обладатель приза «Золотой клоун» международного циркового фестиваля в Монте-Карло Гия Эрадзе.

3 декабря в 14.00 в Тверском цирке состоится Гала-представление.