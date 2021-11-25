Житель Тверской области украл металл из заброшенной библиотеки

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив"КП"

В полицию обратился глава Есеновичского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа и рассказал, что неизвестный, выломал оконную решётку и тайно похитил из здания бывшей библиотеки фрагменты труб, металлическую полку и четыре металлические решётки. Ущерб составил 26 000 рублей.

Полицейские, по подозрению в совершении преступления, доставили в отдел 45-летнего местного жителя. Подозреваемый сознался, что похитил металлические изделия и сдал в пункт приёма металлолома.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.