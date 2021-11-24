В Тверской области объявлен тендер на ремонт больницы в Ржеве

Поликлиника для взрослых в Ржеве. Фото: VK/"Ржев. Наша медицина"

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика на подготовку проектной документации и капремонт здания взрослой поликлиники Ржевской центральной районной больницы на улице Грацинского. Заказчик - госучреждение "Тверьоблстройзаказчик". Цена вопроса - 60 100 000 рублей.

Из них 100 тысяч - это плата за разработку проектной документации, 60 млн - за капремонт.

Аукцион должны провести до 25 ноября, срок выполнения работ в контракте обозначен до 25 декабря.

В поликлинике необходимо отремонтировать кровлю, стены и потолки, заменить напольное покрытие, окна и подоконники, двери, вывеску, покрасить фасад, обновить систему водоснабжения и электропроводку и т.д.