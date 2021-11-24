В Тверской области начался снегопад, дороги заметает

Снегопад в Бологовском районе. Фото: Евгений Трофимов

24 ноября на Твери и районы области обрушился снегопад. Осадки пока не очень сильные, но снег уже успел немного замести некоторые дороги. В частности, очевидцы передают "КП"-Тверь", что снега много на дорогах в Бологовском районе.

О мокром снеге, гололедице и ухудшении видимости до 2-6 километров предупреждает сегодня и региональный главк МЧС. Согласно метеопрогнозам, мокрый снег ближе к вечеру перейдёт в дождь. Осадки возможны в Твери и регионе все ближайшие дни.

Снег в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как сообщалось ранее, в Твери к работе в зимний период подготовлено более 40 единиц дорожной техники, имеются достаточные запасы пескосоляной смеси и жидких противогололёдных реагентов.