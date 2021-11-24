Женщину осудили за "пьяное" ДТП с пострадавшими в Тверской области

Женщину осудили за смертельное ДТП Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области перед судом предстала женщина, обвиняемая в совершении ДТП с погибшим.

Авария произошла в мае 2021 года. Молодая женщина, находясь за рулем автомобиля Daewoo Matiz в состоянии алкогольного опьянения, при движении в сторону Белого, на обгоне не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии одна пассажирка погибла, другая - получила травмы.

По п.«а» части 4 статьи 264 УК РФ суд признал женщину-водителя виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.