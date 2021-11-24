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Происшествия24 ноября 2021 9:08

Женщину осудили за "пьяное" ДТП с пострадавшими в Тверской области

Виновная получила пять лет колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину осудили за смертельное ДТП

Женщину осудили за смертельное ДТП

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области перед судом предстала женщина, обвиняемая в совершении ДТП с погибшим.

Авария произошла в мае 2021 года. Молодая женщина, находясь за рулем автомобиля Daewoo Matiz в состоянии алкогольного опьянения, при движении в сторону Белого, на обгоне не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии одна пассажирка погибла, другая - получила травмы.

По п.«а» части 4 статьи 264 УК РФ суд признал женщину-водителя виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.