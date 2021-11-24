В Тверской области назначен новый прокурор Рамешковского района

Советник юстиции Иван Чурилов Фото: прокуратура Тверской области

На должность прокурора Рамешковского района Тверской области назначен советник юстиции Иван Чурилов. Приказ Генпрокурор Российской Федерации подписал 23 ноября.

Иван Владимирович, 1987 года рождения, имеет высшее юридическое образование. С сентября 2009 г. по январь 2011 г. проходил службу старшим следователем Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области, с января 2011 г. по сентябрь 2012 г. - старшим следователем Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области.

В органах прокуратуры служит с 2012 года. В прокуратуре Нижегородской области занимал должности помощника Канавинского района Нижнего Новгорода, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Дзержинска.

В 2018 году переведен в прокуратуру Тверской области и назначен на должность прокурора отдела по надзору за следствием в УМВД России по Тверской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, с 2019 года - первый зампрокурора Пролетарского района Твери.

Напомним, что 23 ноября был подписан приказ о назначении трех новых прокуроров Тверской области.