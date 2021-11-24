Вор у вора украл: в Тверской области у мужчины украли похищенное с молочной фермы оборудование

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: архив "КП"

В Торжокском районе Тверской области дважды было украдено оборудование с молочной фермы. О краже заявил бухгалтер сельхозпредприятия. Из цеха фермы у деревни Сосенка неизвестный похитил насос для перекачки молока, электродвигатель, пять доильных аппаратов и медикаменты для скота. Ущерб составил 62 000 рублей.

В ходе розыска полицейскими был установлен подозреваемый в краже - 27-летний житель Торжка. Мужчина пояснил, что похищенное он вывез с фермы на автомобиле и спрятал в заброшенном гараже. Украденное он хотел перепродать, но не успел, потому что гараж обокрали. Осталась лишь часть имущества.

Оставшееся оборудование вернули на ферму. По статье "Кража" возбуждено и рааследуется уголовное дело.