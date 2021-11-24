91-летнюю пенсионерку обманул мошенник в Твери

Пенсионерка лишилась 100 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 91-летняя жительница Пролетарского района Твери и сообщила, что ее обманули мошенники.

Пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ГИБДД. Лжеполицейский сообщил, что сноха потерпевшей попала в ДТП с пострадавшим. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности нужны деньги.

Пенсионерка передала мошеннику 100 000 рублей. За деньгами к дому потерпевшей приехал курьер.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. На злоумышленника составили ориентировку. Его ищут.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.