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Происшествия24 ноября 2021 8:41

91-летнюю пенсионерку обманул мошенник в Твери

Женщина лишилась 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерка лишилась 100 000 рублей

Пенсионерка лишилась 100 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 91-летняя жительница Пролетарского района Твери и сообщила, что ее обманули мошенники.

Пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ГИБДД. Лжеполицейский сообщил, что сноха потерпевшей попала в ДТП с пострадавшим. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности нужны деньги.

Пенсионерка передала мошеннику 100 000 рублей. За деньгами к дому потерпевшей приехал курьер.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. На злоумышленника составили ориентировку. Его ищут.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.