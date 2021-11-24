Ряд тверских предпринимателей решили делать скидки для вакцинированных с QR-кодами

До 22 декабря в нашем регионе те, кто вакцинировался и имеет соответственный QR-код, могут получить скидку в ряде компаний. Фото: ПТО

Предприниматели Тверской области решили отблагодарить вакцинированных от коронавируса жителей региона за ответственное отношение к себе и другим людям в эпоху пандемии.

Ряд организаций - кафе, рестораны, автосалоны, магазины и другие - предоставляют своим клиентам, сделавшим прививку от коронавируса, скидки и бонусы при предъявлении QR-кода о вакцинации.

Список и подробные условия акции представлены на сайте https://mybusiness69.ru/stimul/. Она продлится до 22 декабря. QR-код можно предъявлять как в электронном, так и в распечатанном виде.

В регионе продолжает оставаться напряженной эпидобстановка. Каждые сутки, начиная с 8 октября, в Верхневолжье фиксируется свыше 300 заболевших. В ноябре их количество приближалось и даже пару суток превышало 400 зараженных в день.

С начала кампании по вакцинации граждан от коронавируса в Тверской области прививку сделали 539 364 человека.