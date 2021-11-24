После исчезновения пенсионера в Тверской области завели уголовное дело

Пенсионер пропал 4 августа 2021 года Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя Ивана Алексеевича Белякова, 1938 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

4 августа 2021 года пожилой мужчина ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-904-029-87-83.