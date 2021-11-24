В Тверской области проводится "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор проводит "горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции Фото: Татьяна Коркина

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 25 ноября по 3 декабря организована "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 42-23-71, 34-22-11 (доб.118) с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).