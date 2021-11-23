На улицах работает 30 единиц техники МУП "ЖЭК" Фото: администрация Твери

На дорогах Твери работает 30 единиц техники МУП "ЖЭК". На опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов, при заездах на мосты и путепроводы, комбинированные дорожные машины (КДМ) производят расчистку и обработку противогололёдными реагентами, тракторные щётки чистят тротуары.

Остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам чистят 130 дворников.

- При благоприятных погодных условиях также проводится устранение аварийно-опасных повреждений проезжей части. За минувшую неделю работы проводились на 4 объектах – бульварах Гусева и Ногина, Смоленском переулке, площади Капошвара. Общая площадь восстановленного дорожного покрытия составила порядка 200 квадратных метров, - сообщили в администрации Твери.

Всего МУП "ЖЭК" подготовлено к работе в зимний период свыше 40 единиц дорожной техники, сформирован запас противогололедных материалов.