В Тверской области назначены три новых прокурора Фото: архив "КП"

В Тверской области назначены три новых прокурора. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 23 ноября 2021 года.

Тверским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тверской области назначен советник юстиции Антон Ляпкин.

Антон Андреевич, 1989 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2011 года. Проходил службу помощником Осташковского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В прокуратуре Тверской области - с 2013 года. Работал помощником Тверского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тверской области, помощником, старшим помощником прокурора Центрального района Твери, прокурором организационно-аналитического отдела, зампрокурора Молоковского района, с 2019 года занимал должность первого зампрокурора Заволжского района Твери.

Советник юстиции Антон Ляпкин Фото: прокуратура Тверской области

Нелидовским межрайонным прокурором Тверской области назначен младший советник юстиции Константин Горбачёв.

Константин Иванович, 1984 года рождения, имеет высшее юридическое и экономическое образование. С 2009 по 2011 гг. проходил службу следователем Нелидовского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Тверской области. С 2011 по 2013 г. занимал должности следователя, старшего следователя Нелидовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области. В прокуратуре Тверской области - с 2013 года, помощник прокурора Центрального района Твери, зампрокурора Бельского района, с 2017 г. занимал должность прокурора Бельского района.

Младший советник юстиции Константин Горбачёв Фото: прокуратура Тверской области

Прокурором Максатихинского района назначена советник юстиции Елена Разделкина.

Елена Васильевна,1986 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2008 года помощником, зампрокурора Молоковского района, с 2017 года занимала должность прокурора Молоковского района.