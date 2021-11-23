В Тверской области осужден за взятку муниципальный служащий

Служащий осужден за взятку на три года Фото: архив "КП"

41-летний житель Конаково, являясь директором МКУ «Организация единого заказчика» МО Конаковский район, осуществляющего строительный надзор и контроль за выполнением работ по ремонту школы, получил взятку 150 тыс. рублей за принятие выполненных работ по муниципальным контрактам и сокрытие недостатков.

Фигурант осужден по ч. 3 статьи 290 УК РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 тыс. рублей, на три года ему также запрещено занимать должности в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.