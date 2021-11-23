В Тверском драмтеатре состоится премьера комедии «Как важно быть серьёзным» по Оскару Уайльду

Легкомысленная комедия для серьёзных людей. Фото: ТАТД

26, 27 и 28 ноября Тверской академический театр драмы приглашает на премьеру комедии по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Это легкомысленная комедия для серьёзных людей - так охарактеризовали постановку в театре.

«В отточенной диалогами комедии Уайльда есть место любви, дружбе, парадоксальным ситуациям, нетривиальным человеческим отношениям», - рассказывают в пресс-службе театра драмы.

Спектакль поставил питерский режиссёр Борис Гуревич. В постановке заняты ведущие и молодые артисты ТАТД: Сергей Бескакотов, Никита Бахметьев, Константин Василенко, Татьяна Лугачева, Яна Голубева, Дарья Осташевская, Евгения Голубева, Алексей Майский. 16+