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Звезды23 ноября 2021 15:20

В Тверском драмтеатре состоится премьера комедии «Как важно быть серьёзным» по Оскару Уайльду

Над спектаклем работала постановочная группа из Санкт-Петербурга
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Легкомысленная комедия для серьёзных людей. Фото: ТАТД

Легкомысленная комедия для серьёзных людей. Фото: ТАТД

26, 27 и 28 ноября Тверской академический театр драмы приглашает на премьеру комедии по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Это легкомысленная комедия для серьёзных людей - так охарактеризовали постановку в театре.

«В отточенной диалогами комедии Уайльда есть место любви, дружбе, парадоксальным ситуациям, нетривиальным человеческим отношениям», - рассказывают в пресс-службе театра драмы.

Спектакль поставил питерский режиссёр Борис Гуревич. В постановке заняты ведущие и молодые артисты ТАТД: Сергей Бескакотов, Никита Бахметьев, Константин Василенко, Татьяна Лугачева, Яна Голубева, Дарья Осташевская, Евгения Голубева, Алексей Майский. 16+