В Тверской области будут реализовывать госпрограмму цифрового развития

На заседании в областном правительстве. Фото: ПТО

На заседании регионального правительства 23 ноября рассмотрены планы и задачи госпрограммы Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям. Она предусмотрена до 2027 года.

- Эта первая базовая программа цифровой трансформации и цифрового развития нашего региона. Туда войдут и действующие мероприятия, и совершенно новые, которые позволят выйти на более качественный уровень цифровизации. IT-компании, которые работают на территории Верхневолжья, тоже примут активное участие в реализации цифровой трансформации нашего региона, - пояснил после заседания представителям СМИ губернатор Игорь Руденя.

Программой предусмотрено создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий. Также запланированы мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений.

Кроме того, в программе определены задачи увеличения процента покрытия сотовой связью автодорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов.