В Бологом Тверской области установят стелу «Город трудовой доблести»

В этом году в городе открыли мемориал «Легендарный Маресьев», а теперь и стелу «Город трудовой доблести» установят. Фото: VK/Муниципальное образование Бологовский район
23 ноября на заседании правительства региона рассмотрен областной законопроект, касающийся присвоения Бологому почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
С этой инициативой выступили местные жители. Губернатор Игорь Руденя летом озвучил ее на встрече с Президентом Владимиром Путиным в Кремле.
В итоге 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» решение о присвоении звания было принято. Губернатор лично сообщил об этом жителям города Бологое.
Соответствующий Указ глава государства подписал 10 сентября.
- Во исполнение Указа Президента мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона, - отметил Игорь Руденя в комментарии представителям СМИ после заседания областного правительства.
В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении почетного звания.