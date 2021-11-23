В Бологом Тверской области установят стелу «Город трудовой доблести»

В этом году в городе открыли мемориал «Легендарный Маресьев», а теперь и стелу «Город трудовой доблести» установят. Фото: VK/Муниципальное образование Бологовский район

23 ноября на заседании правительства региона рассмотрен областной законопроект, касающийся присвоения Бологому почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

С этой инициативой выступили местные жители. Губернатор Игорь Руденя летом озвучил ее на встрече с Президентом Владимиром Путиным в Кремле.

В итоге 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» решение о присвоении звания было принято. Губернатор лично сообщил об этом жителям города Бологое.

Соответствующий Указ глава государства подписал 10 сентября.

- Во исполнение Указа Президента мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона, - отметил Игорь Руденя в комментарии представителям СМИ после заседания областного правительства.

В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении почетного звания.