Новое мобильное приложение АтомЭнергоСбыт запущено в маркете AppGallery для Huawei и Honor

.

АтомЭнергоСбыт продолжает активную работу по улучшению качества и широты функционала дистанционных сервисов для своих клиентов. Итогом плодотворной работы стал выпуск третей версии мобильного приложения для пользователей Huawei и Honor. Версия уже размещена и доступна для скачивания в третьем макете AppGallery, альтернатива GoogleРay и AppStore.

Установив мобильное приложение АтомЭнергоСбыт, клиент получает возможность оперативно решать вопросы взаимодействия с энергетиками: передать показания прибора учёта электроэнергии, внести плату за потребленную электроэнергию без комиссии, перейти на электронный счет, ознакомиться с историей начислений и платежей. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании и получить оперативную обратную связь.

«Сегодня нашим мобильным приложением пользуются более 250 тысяч клиентов. При разработке и развитии продукта мы учитываем пользовательский опыт и полученную обратную связь. Поэтому нам удается создать востребованный продукт, который в маркетах имеет высокую оценку среди клиентов. Мы постоянно расширяем возможности наших продуктов, повышаем их доступность и качество», - отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Он также отметил важность разработки мобильного приложения собственными силами сотрудников компании. В частности, реализацию осуществил сотрудник Тверского подразделения компании Александр Ефремов при поддержке корпоративного бизнес-акселератора.

Ссылка для скачивания мобильного приложения: https://clck.ru/YxKzP