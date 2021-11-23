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Общество23 ноября 2021 13:57

В Твери выбирают название для дуба-долгожителя

Дереву присвоен статус "Памятник природы"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выбирают имя для дуба-долгожителя

В Твери выбирают имя для дуба-долгожителя

Фото: ПТО

Минприроды Тверской области предлагает жителям Твери выбрать название для 170-летнего дуба, который признан памятником природы.

Статус дереву-долгожителю, которое растет у Дома поэзии Андрея Дементьева, был присвоен на заседании президиума правительства Тверской области 19 ноября.

Теперь дерево находится под особой охраной. На территории памятника природы запрещен снос, повреждение дерева, его ветвей и корневой системы, выемка грунта, любое капитальное строительство, стоянка транспорта, использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, захламление и загрязнение территории.

Для дуба жители могут выбрать название. Минприроды предлагает пять вариантов: «Дуб Поэтический», «Дуб у Гальяни», «Дуб Достоевского», «Дуб вековой» и «Дуб Скорбященский».

Народное голосование продлится до 15 декабря. После подведения итогов рядом с деревом-памятником будет установлена табличка с полной информацией о дубе.