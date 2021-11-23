87-летнего пенсионера обеспечили лекарством в Тверской области

Пенсионера обеспечили лекарством Фото: архив "КП"

В Осташковскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратился 87-летний пенсионер и сообщил о нарушении его права на льготные лекарства.

В период с мая по сентябрь 2021 года, несмотря на неоднократные обращения, заявитель, страдающий сахарным диабетом, не был обеспечен лекарственным препаратом по выписанным рецептам.

- Обеспечение медикаментами по выписанным рецептам возложено на областное государственное унитарное предприятие «Фармация», - уточнили в прокуратуре.

Руководителю организации внесено представление. После принятых мер пенсионер обеспечен лекарством.