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Происшествия23 ноября 2021 12:06

Трое мужчин в Тверской области обокрали ангар на 300 000 рублей

Фигуранты задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержали

Злоумышленников задержали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Старицкого отделения полиции с заявлением обратился представитель деревообрабатывающего предприятия. Мужчина рассказал, что из ангара украли инженерное оборудование и детали спецтехники на 300 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. Изъяли следы и улики, просмотрели записи с камер и установили автомобиль, на котором злоумышленники вывезли похищенное.

Позже были задержаны подозреваемые - трое молодых жителей Зубцовского и Старицкого района. В полиции подозреваемые признались в содеянном. Похищенное они сдали в пункт приёма металлолома, а деньги потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории региона.