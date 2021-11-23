Трое мужчин в Тверской области обокрали ангар на 300 000 рублей

Злоумышленников задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Старицкого отделения полиции с заявлением обратился представитель деревообрабатывающего предприятия. Мужчина рассказал, что из ангара украли инженерное оборудование и детали спецтехники на 300 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. Изъяли следы и улики, просмотрели записи с камер и установили автомобиль, на котором злоумышленники вывезли похищенное.

Позже были задержаны подозреваемые - трое молодых жителей Зубцовского и Старицкого района. В полиции подозреваемые признались в содеянном. Похищенное они сдали в пункт приёма металлолома, а деньги потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории региона.