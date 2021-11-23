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Происшествия23 ноября 2021 11:30

Двое жителей Тверской области стали жертвами аферистов при продаже вещей

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Интернет-аферисты продолжают обманывать жителей Тверской области

Интернет-аферисты продолжают обманывать жителей Тверской области

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жертвой интернет-мошенников стала 44-летняя жительница Конакова. Женщина разместила на сайте объявление о продаже мебели. Ей позвонил мужчина, который хотел купить диван, и попросил номер карты владелицы.

Заявительница доверилась аферисту, продиктовала все данные и лишилась 42 000 рублей.

Также под влияние мошенников попал 35-летний житель Твери. При продаже пылесоса он сообщил сведения и реквизиты злоумышленникам. С его счета списали 15 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.