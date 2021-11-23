Свыше 14 тысяч объектов недвижимости снято с кадастрового учёта в Тверской области

Органы местного самоуправления в регионе ведут работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С кадастрового учёта снимаются здания и сооружения, которые были разрушены и прекратили свое существование. В нашем регионе за девять месяцев 2021 года тверским Росреестром с этого учета снято более 14 тыс. объектов недвижимости. Из них чуть больше 3 тыс. - объекты капитального строительства и свыше 11 тыс. - помещения.

Как сообщило областное управление Росеестра, процедура проведена без привлечения кадастровых инженеров. Раньше, владелец объекта вынужден был оплачивать услуги этого специалиста и обращаться в МФЦ.

- Органы местного самоуправления Тверской области проводят работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Если в процессе такой работы устанавливается, что объект недвижимости прекратил существование, он может быть снят с кадастрового учёта по обращению органа власти. Это освобождает граждан от финансовой нагрузки, помогает актуализировать информацию в реестре недвижимости и исключает начисление налогов на несуществующие объекты, - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ольга Новосёлова.

В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты самостоятельно направляют в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

Никаких санкций (штрафов) в отношении правообладателей при этом не принимается, поскольку госрегистрация ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию их обладателей.

Правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в МФЦ с заявлением о госрегистрации ранее возникшего права, приложив к заявлению правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Госпошлина за регистрацию при этом не взимается.