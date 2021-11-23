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Общество23 ноября 2021 9:30

Пять сайтов по продаже оружия заблокированы в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области заблокировали пять сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"

В Тверской области заблокировали пять сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Рамешковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены пять сайтов по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.