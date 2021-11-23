Пять сайтов по продаже оружия заблокированы в Тверской области

В Тверской области заблокировали пять сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Рамешковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены пять сайтов по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.